Jon Bon Jovi terminou o concerto, em Pittsburgh (Estados Unidos), mais cedo do que a hora estipulada, devido a uma forte dor de garganta, da qual tem sofrido nos últimos dias.

Na passada quarta-feira a banda que atuou na arena de Pittsburgh, tinha previsto duas horas e meia de concerto, para apresentar o novo álbum, “This House”, mas Jon Bon Jovi só cantou durante 90 minutos, segundo o jornal Pittsburgh Post-Gazette.

Eu acho que estou a cantar pessimamente mal esta noite e peço desculpa. Mas eu vou continuar a tentar e se vocês estiverem comigo, eu estou com vocês”, justificou o vocalista aos fãs.

Numa atuação não tanto positiva quanto esperava, Bon Jovi ainda tentou brincar com o público: “Este é o dia em que preciso de um cantor de karaoke. Qual de vocês tem uma banda e sabe as letras das canções de Jon Bon Jovi?”

Depois de interpretar o tema “Livin’ On a Prayer”, a banda acabou por sair do palco e dar assim, o concerto por terminado.

O empresário da banda explicou, através de um comunicado, que apesar do vocalista ter passado os últimos dias com a saúde debilitada, “ele deu tudo” no concerto.

Aconselhado pelo seu médico, Bon Jovi foi obrigado a adiar os concertos agendados para este fim-de-semana, em Nova Iorque.