O rapper norte-americano Yung Mazi foi baleado no peito num restaurante em Atlanta, nos Estados Unidos, enquanto aguardava que a comida lhe fosse servida. O suspeito ainda não foi identificado, adianta a polícia local ao canal CBS News.

O incidente, que aconteceu na madrugada de terça-feira, ocorreu num restaurante de waffles enquando o rapper e os amigos entraram para fazer um pedido. Os tiros partiram os vidros do estabelecimento e atingiram Mazi no peito. Ferido, o rapper ainda alertou a polícia, mas em seguida abandonou o local numa viatura.

Horas depois do incidente, segundo a CBS News, o músico publicou no Twitter: “Deus fez-me à prova de bala.” O tweet foi entretanto apagado da conta de Yung Mazi, mas ainda foi citado por alguns utilizadores.

Atlanta Rapper Yung Mazi Shot At Waffle House, Says “God Made Me Bulletproof” 🙏🏽 pic.twitter.com/Kb38tuLDWA