A banda The Pretenders atua no dia 19 de julho, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, apresentando o seu mais recente álbum, “Alone”, no âmbito do 14.º Festival cooljazz, divulgou a organização, nesta terça-feira.

A banda, formada nos anos 70, que atua no Parque dos Poetas, em Oeiras, junta-se assim a um cartaz que inclui já os nomes de Jamie Cullum, no dia 29 de julho, também no Parque dos Poetas, e de Maceo Parker, no dia 20, nos Jardins do Marquês de Pombal.

A organização qualifica The Pretenders como uma “incontornável banda”, que atua em Portugal no âmbito da digressão internacional de apresentação de “Alone”.

A vocalista, compositora e guitarrista Chrissie Hynde e a sua banda, além de apresentar os temas do novo álbum, vão também tocar “alguns dos seus melhores hits”, designadamente, “Back on the Chain Gang”, "I'll Stand by You" e “Viva el Amor”, “Isle of View” e “Don’t Get Me Wrong”, entre outros.

“Alone” é a mais recente produção discográfica da banda, pondo fim a uma ausência de oito anos dos estúdios. O álbum foi gravado em Nashville, nos Estados Unidos, com produção de Dan Auerbach, o multi-instrumentista e vocalista da banda norte-americana de blues e rock The Black Keys.

“Neste novo trabalho dos Pretenders, Dan Auerbach assume o papel de produtor e multi-instrumentista do disco, que já é considerado um êxito perante a crítica, e um dos melhores trabalhos de sempre”, realça a organização do edpcooljazz.

Entre outras participações destaca-se a do guitarrista norte-americano Duane Eddy, que toca no tema “Never Be Together”.

“Alone” conta ainda com a participação de Dave Roe, ex-baixista de Johnny Cash e do guitarrista Kenny Vaughan, e de membros do projeto The Arcs, de Auerbach, nomeadamente Richard Swift (bateria), Leon Michels (teclados) e Russ Pahl (“pedal steel”).

A banda foi formada na segunda metade da década de 1970, por Chrissie Hynde, com Pete Farndon (baixo), James Honeyman-Scott (voz, teclados e guitarra) e Martin Chambers (bateria).

Da sua discografia destacam-se os álbuns “Pretenders” (1979), “Learning to Crawl” (1984), “Packed!” (1990), “Last of the Independents” (1994).

No ano passado, 35.000 pessoas assistiram aos oito concertos do festival edpcooljazz, segundo dados da organização.

O cartaz contou com nomes como Seal, cujo concerto se destacou com dez mil espetadores, no Parque dos Poetas, ou Marisa Monte e Carminho, que foram aplaudidas por 6.000 pessoas, nos Jardins do Marquês de Pombal, também em Oeiras.

Ao longo de treze anos, o certame produziu “mais de 130 concertos”, tendo juntado “mais 300.000 pessoas”, segundo a organizadora do festival.