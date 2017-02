Bruce Springsteen dedicou uma canção ao novo presidente dos Estados Unidos e ao primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, a propósito do telefonema entre os dois líderes, que não correu da melhor forma. O momento musical ocorreu durante um concerto na quinta-feira, em Melbourne.

O tema "Don´t Hang Up” (“Não desligue”) foi o escolhido para a abertura do concerto. Tratou-se de uma interpretação acústica do tema de 1962, do grupo musical The Orlons. A escolha deveu-se ao facto de Trump ter desligado o telefone a Turnbull.

He's on it! @springsteen starts first Melbourne show "sending a message home" covering Don't Hang Up for Trump v Turnbull pic.twitter.com/dV38VBXFaQ — cameron adams (@cameron_adams) February 2, 2017

A letra da música fala sobre a tentativa de reconciliação de uma relação amorosa. Em que o refrão pede para a rapariga “não desligar, como faz sempre”.

Hoje, estamos diante de vocês como americanos envergonhados. Esta canção é uma mensagem lá para casa. Viemos de uma terra de emigrantes", afirmou Springsteen, no início do concerto.

O músico já tinha demonstrado o seu “desprezo” pelas políticas de Trump e chegou a fechar o último dia de comício da rival democrata, Hillary Clintton. Além disso, fez parte da lista de artistas para atuar na festa de despedida de Obama.