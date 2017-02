Um documentário com o nome “Eagles os Death Metal: Nos Amis (Meus amigos)” estreou esta quinta-feira em Los Angeles e recorda o ataque terrorista vivido no teatro parisiense Bataclan, a 13 de novembro de 2015, enquanto a banda Eagles of Death Metal atuava.

O documentário, realizado pelo filho do ator Tom Hanks, Colin, lembra a tragédia e não esconde os momentos mais chocantes, usando o som dos tiros e algumas imagens perturbantes. Além disso, retrata o regresso da banda ao teatro, três meses após o ataque, e utiliza o testemunho de alguns sobreviventes.

Fomos lá para terminar algo e estar com os nossos amigos”, afirma um dos membros da banda, recordando o primeiro concerto no Bataclan, após o ataque.

Colin Hanks defendeu que o documentário pretende retratar unicamente a viagem emocional da banda e o impacto que o ataque teve sobre cada músico, sublinhando que o interesse não está em desviar as atenções “das coisas certas que às vezes não dizemos, nem de como agimos”.

Isto porque a banda de rock foi alvo de duras críticas, após alguns comentários sobre o que pensava do ataque. Entre as mesmas destaca-se o repúdio face às declarações do cantor Jesse Hughes, nomeadamente as acusações contra os "árabes e muçulmanos" que assistiram ao concerto, bem como a seguranças da sala de Paris.

Estou muito orgulhoso pela forma como eles lidaram com tudo e penso que são indivíduos fantásticos”, afirmou o realizador.

Os atentados de 13 de novembro de 2016, em Paris, foram reivindicados pelo Estado Islâmico e causaram 130 mortos e mais de 350 feridos.