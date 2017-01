Os dois últimos trabalhos do músico António Zambujo ficaram no top dos discos mais vendidos na cadeira FNAC em 2016. “Até Pensei que Fosse Minha” e “Rua da Emenda” ficaram em 2.º e 3.º lugar, respetivamente, numa lista encabeçada por “Moura”, da fadista Ana Moura.

“Até Pensei que Fosse Minha”, trabalho com músicas de Chico Buarque, lançado no ano passado, alcançou a primeira “platina”, enquanto “Rua da Emenda” chegou à segunda.

António Zambujo fecha, desta forma, 2016 com chave de ouro, um ano em que alcançou o número histórico de 15 concertos no Coliseu dos Recreios, 13 no Coliseu do Porto e 3 em Beja (cidade natal do músico), ultrapassando os 76 mil espectadores, na digressão que fez com Miguel Araújo.

Além-fronteiras, Zambujo passou pela Holanda, França, Espanha, EUA, letónia, Suíça, Inglaterra e Brasil. Neste último, o cantor viu os seus concertos serem destacados na imprensa (Folha de São Paulo e O Globo) entre os melhores do ano.

Segundo comunicado da editora do músico, em Janeiro, António Zambujo retoma a digressão internacional, que vai passar por países como a Alemanha, Japão, Suíça ou o Irão.