Os Queen, com Adam Lambert, anunciaram esta segunda-feira que vão regressar a Portugal.

O concerto está marcado para 7 de junho, na Altice Arena, em Lisboa.

Os bilhetes serão colocados à venda a partir da próxima sexta-feira. Já os subscritores do site e membros do clube de fãs têm acesso desde já à pré-venda.

Os Queen já estiveram com Adam Lambert em Lisboa, no Rock in Rio, em 2016.