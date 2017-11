A nova digressão do grupo de heavy metal britânico Iron Maiden, inspirada no jogo “Legacy of the Beast”, vai passar por Lisboa no próximo verão, com concerto marcado para 13 de julho no Altice Arena, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com a organização, o conceito da digressão internacional "Legacy of the Beast" inspira-se num jogo para telemóvel e banda desenhada que a banda criou e o desenho do palco "contará com uma série de 'mundos' diferentes, mas interligados".

O alinhamento "vai cobrir uma grande seleção de material dos anos 1980 e algumas surpresas de álbuns posteriores", refere a promotora.

Esta nova digressão dos Iron Maiden começa em maio na Estónia e termina em agosto no Reino Unido, mas banda deverá prolongá-la ainda por 2019.

Os Iron Maiden passaram pela mesma sala de Lisboa em 2016, no âmbito da digressão do disco “The Book of Souls”.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa serão colocados à venda no próximo dia 24.