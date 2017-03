Adele usa um método invulgar para chegar ao palco sem ser vista pelos fãs. De acordo com várias publicações nas redes sociais, a cantora é transportada dentro de uma caixa, que normalmente é usada para equipamento, desde o camarim até ao palco.

Nos concertos da atual turné, a cantora surge no palco instalado no centro do estádio ou pavilhão. Uma vez que esses palcos não têm acesso subterrâneo, é difícil chegar sem ser visto, por isso Adele arranjou um truque para o conseguir.

Segundo o The Sun, a cantora britânica fica sentada dentro da caixa, com um tablet para se manter entretida, enquanto é levada do seu camarim para o centro da multidão, até chegar ao palco.

Assim, os fãs da cantora pensam que a caixa serve apenas para transportar equipamento e não imaginam que é Adele que está lá dentro.

Confira esse momento num dos concertos da cantora:

Adele in a box pic.twitter.com/tHE9v9EiMC — Adam Jobbins (@ajobbins) 13 de março de 2017