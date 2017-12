Pablo Alborán vai estar no domingo, 10 de dezembro, no Estúdio 24, para apresentar ao público português alguns temas do seu novo álbum “Prometo”, editado no mês de novembro.

O espanhol que apaixonou Portugal com o seu dueto com Carminho, no tema “Perdóname”, viu o novo álbum entrar diretamente para o 2º lugar do Top de vendas em Portugal e canções como “No Vaya A Ser” (também na novela da TVI “A Herdeira”) ou “Saturno” já fazem as delicias dos milhares de fãs em Portugal , Espanha e América Latina.

Pablo Alborán já vendeu mais de 150 000 discos em Portugal e tem ainda o recorde de galardões no nosso país ao conquistar 7 platinas com “En Acustico”. Esta é a sua primeira visita a Portugal depois do lançamento de “Prometo”.

Inscreva-se aqui para assistir ao concerto grátis, no dia 10 de dezembro, na TVI: