Cuca Roseta apresenta o novo álbum “Luz” ao vivo no Jornal das 8 e no Estúdio 24, este domingo. “Luz” inclui os temas “Balelas”, “Quero”, “Triste sina”, entre outros.

Em “Luz”, Cuca Roseta faz-se acompanhar das guitarras portuguesas de Mário Pacheco e Ângelo Freire, da guitarra clássica de Pedro Jóia, do baixo de Marino de Freitas, do acordeão de João Barradas e da viola de fado e produção de Diogo Clemente.

O novo álbum será apresentado ao vivo no Grande Auditório do CCB (Lisboa) a 9 de Março, na Casa da Música (Porto) no dia 17 de Março e no Convento de S. Francisco (Coimbra) a 29 de março.

