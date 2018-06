A Seleção Nacional vai subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. Salvo seja. Face ao apuramento da equipa das Quinas para os oitavos de final do Mundial da Rússia, o festival decidiu alterar a sua programação para que quem quer ir aos concertos não perca nem uma coisa, nem outra.

Assim sendo, os horários dos concertos de sábado sofrem alterações para que o jogo de Portugal frente ao Uruguai seja transmitido na Cidade do Rock.

Com esta alteração, o palco Mundo vai abrir às 16:30 - uma hora e meia antes do habitual - com o concerto de Hailee Steinfeld. Já o concerto de Ivete Sangalo passa para as 17:45. Às 19:00 "sobem a palco" os jogadores de Portugal.

Os concertos de Jessie J e de Katy Perry mantém o horário programado inicialmente: 21:15 e 23:00, respetivamente.

O festival regressa ao parque da Bela Vista na próxima sexta-feira com The Killers, The Chemical Brothers, Xutos & Pontapés e James. A oitava edição do Rock in Rio Lisboa encerra no sábado.