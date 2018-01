O músico norte-americano Neil Diamond anunciou, esta segunda-feira, em comunicado no seu site oficial, a sua retirada dos palcos, depois de ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson.

O compositor de "Sweet Caroline" foi aconselhado pelos médicos a cancelar a tournée de março pela Austrália e Nova Zelândia, que serviria também para comemorar os seus 50 anos de carreira.

Neil, que completa 77 anos esta quarta-feira, confessou sentir-se desapontado e pediu desculpa aos fãs que já tinham comprado os bilhetes para a digressão.

Mas o músico acrescentou que, embora a progressão da doença o impeça de "viajar e atuar", não o impede de gravar ou de "pensar em novos projetos" e garantiu que pretende "permanecer ativo na escrita, na gravação e em outros projetos durante um longo período de tempo."

Assim que souberam da notícia, vários utilizadores - incluindo outros artistas - deixaram nas suas redes sociais palavras de apoio ao músico.

#Neil Diamond So,so sorry to hear about the great Neil Diamond’s illness. I’m rooting for you Neil! Fight on from another Brooklyn boy!

So much respect for #NeilDiamond . Feel honored to have seen him live. Wishing him strength and good wishes. https://t.co/hVRWjTZvD8

My very first concert was Neil Diamond, (I was 6 and had zero interest in his music, my mom is a big fan). I've grown to appreciate his music over the years. I wish him the best!