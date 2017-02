Noah, o filho de Michael Bublé, pode estar livre do cancro do fígado que lhe foi diagnosticado no ano passado. O cantor canadiano publicou na sua página do Facebook que o menino tem feito importantes progressos nos tratamentos.

Estamos muito contentes de noticiar que o nosso filho tem feitos bons progressos durante os tratamentos e que os médicos estão muito otimistas acerca do futuro do nosso menino”, escreveu Bublé num comunicado assinado em conjunto com a mulher, a atriz Luisana Lopilato.

Ele tem sido muito corajoso em todo o processo e continuamos a ser inspirados pela sua coragem. Agradecemos a Deus pela força que ele nos tem dado a todos. A nossa gratidão aos seus médicos e cuidadores não pode ser descrita em palavras”, acrescenta a nota do casal.

A publicação no Facebook surge poucos dias depois de um jornalista argentino ter assegurado que a tia do menino, a nutricionista Daniela Lopilato, lhe tinha dito que “o cancro tinha desaparecido”.

O jornalista Tomas Dente leu uma mensagem enviada pela cunhada de Bublé, “para que não falte nem uma vírgula”: “Ela disse-me ‘Sim, Noah está a recuperar e estamos muito felizes. Os pais vão falar quando acharem oportuno’. (…) Há uma frase que acho maravilhosa e que tem a ver com uma informação que uma colega minha recebeu, embora, insisto, não há confirmação oficial, uma vez que os pais do menino ainda não falaram, mas em princípio o menino está no bom caminho. E a frase é ‘O cancro desapareceu´”.

Daniela Lopilato, irmã da atriz argentina, parece ter-se distanciado desta informação, ontem à noite, através de uma mensagem publicada no Twitter. Pediu que o seu nome não fosse usado na imprensa como fonte de informação “que não disse”, mas adiantou que “Noah está bem”.