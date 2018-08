A autuação do DJ Hardwell no Festival Meo Sudoeste estava marcada para esta quinta-feira, mas não vai acontecer. A informação foi avançada na página de Facebook do festival, que justifica a alteração do alinhamento com "doença súbita".

O DJ holandês vai ser substituído pelos Wet Bed Gang, que atuarão às 02h00, e pelo dj Kura, com atuação marcada para as 02h50.

Pouco tempo depois, era o próprio artista que se desculpava ao público português pela ausência do festival: