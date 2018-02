Phil Collins foi detido pela Polícia Federal ao desembarcar no Rio de Janeiro. O cantor britânico, que chegou ao Brasil acompanhado pelos dois filhos, ficou retido no Aeroporto Galeão devido a problemas com o visto.

Segundo o jornal Globo, Phil Collins não tinha o visto de trabalho que devia apresentar às autoridades brasileiras. Após cerca de uma hora, o cantor foi libertado.

Phil Collins encontra-se no Brasil para dar uma digressão pelo país, que tem início no Estádio do Maracanã, seguindo depois para São Paulo e Porto Alegre.