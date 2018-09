Os U2 deram este domingo o primeiro de dois concertos em Portugal, oito anos depois do concerto em Coimbra.

Cerca de 20 mil pessoas tiveram oportunidade de ver a banda de Bono Vox ao vivo e os fãs asseguram que a banda irlandesa não desiludiu.

A banda mítica trouxe as canções do novo álbum, muita música misturada com as novas tecnologias em palco a marcar o regresso do grupo a Portugal.

Os bilhetes estavam há esgotados há meses.