A banda norte-americana Metallica regressa a Portugal já no próximo ano, no dia 1 de fevereiro, para um concerto no Meo Arena, em Lisboa.

Depois do lançamento do novo álbum “Hardwired… To Self-Destruct”, em 2016, a banda acaba de anunciar as datas da próxima digressão, que se intitula de “WorldWired Tour”.

Amesterdão é a primeira cidade a receber os Metallica, no dia 4 de setembro deste ano.

A primeira parte de todos os concertos da digressão ficam a cargo da banda norueguesa Kvelertak.

Os preços dos bilhetes variam entre os 50 e os 80 euros e vão ser colocados à venda já a partir do dia 24 de março.

A pré-venda dos bilhetes pode ser feita a partir do dia 21, pelas 09:00 horas, mas apenas para membros do Legacy Met Club, enquanto para os Fifth Members dos Metallica só ficam disponíveis a partir das 10:00 horas.