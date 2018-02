Os Metallica atuaram esta quinta-feira na Altice Arena, em Lisboa, e a determinada altura do concerto decidiram prestar um tributo aos Xutos & Pontapés.

Foi com A Minha Casinha, em versão metálica, claro está, que os norte-americanos homenagearam a banda rock portuguesa. Os Xutos & Pontapés perderam o seu elemento fundador, Zé Pedro, que morreu em novembro do ano passado.

Os fãs portugueses de Metallica cantaram a canção a alto e bom som, como se pode ver no vídeo associado a este artigo. Muitos fizeram questão de partilhar o momento no YouTube.

Depois do lançamento do novo álbum Hardwired… To Self-Destruct, em 2016, os Metallica estão agora em digressão, que se intitula de WorldWired Tour.

Amesterdão foi a primeira cidade a receber a icónica banda heavy metal. Depois de Lisboa, os dois próximos concertos serão em Madrid, a 3 e 5 de fevereiro.

A primeira parte de todos os concertos da digressão ficam a cargo da banda norueguesa Kvelertak.