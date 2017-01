O dia 4 de janeiro vai ser hoje proclamado "Dia dos The Doors", numa homenagem da cidade de Los Angeles para assinalar os 50 anos do lançamento do primeiro álbum da icónica banda norte-americana, anunciou o grupo.

Segundo o site oficial dos The Doors, a proclamação será feita pelo presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, e pelo vereador Mike Bonin, numa cerimónia pública no cruzamento das avenidas Pacific e Windward, onde se encontra o famoso sinal "Venice".

O guitarrista original, Robby Krieger, e o baterista John Densmore estarão presentes na cerimónia, assim como familiares do teclista Ray Manzarek e do vocalista Jim Morrison, que já morreram.

Para assinalar a data, a banda anunciou também o lançamento de uma edição de luxo do seu primeiro álbum num conjunto de três CD/LP que estará à venda a partir de 31 de março por cerca de 65 dólares (62 euros), informou ainda o site do grupo.

Embalado num livro de capa dura de 30x30 cm, o álbum inclui uma versão remasterizada do mix stereo original, disponível em CD pela primeira vez numa década e remasterizada pela primeira vez em quase 30 anos.

Inclui ainda a gravação ao vivo de um concerto no The Matrix, em São Francisco, gravado apenas semanas após o lançamento do álbum.

Os The Doors (Densmore, Krieger, Manzarek, and Morrison) são possivelmente a mais lendária banda de Los Angeles de sempre. Formada em Venice, The Doors tornou-se o som e a voz dos anos 1960 e influenciou inúmeras gerações posteriores com canções clássicas como 'Light My Fire', 'Break On Through (To The Other Side)' e, claro, 'L.A. Woman'", pode ler-se num artigo publicado no site da banda.

A história dos The Doors, recorda ainda o mesmo texto, foi contada em diversos livros e filmes, incluindo o filme de Oliver Stone de 1991 e o documentário de 2010 'When You’re Strange', narrado por Johnny Depp.

Apesar de terem começado a tocar em 1965, o primeiro álbum dos The Doors, com o mesmo nome, foi lançado a 04 de janeiro de 1967.

Vem muito a propósito que os The Doors iniciem o seu 50.º aniversário em Venice, onde começámos", disse Densmore, citado no site.

"As nossas canções saltaram do Pacífico como lindos peixes prateados e comestíveis... e aparentemente o mundo deu uma grande dentada", acrescentou.

O vereador Mike Bonin, por seu lado, mostrou-se satisfeito por estar "entre o festim de amigos que vão celebrar os 50 anos dos The Doors".