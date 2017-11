O rapper Jaz-Z, casado com a cantora Beyoncé, admitiu o seu passado de infidelidade e falou sobre os problemas que quase levaram o casal ao divórcio. Foi numa entrevista intimista ao New York Times, divulgada esta quarta-feira.

O músico falava sobre como tinha tendência para se fechar emocionalmente quando admitiu o passado de infidelidade.

Fechas todas as emoções. Mesmo com as mulheres, fechas-te emocionalmente, de modo a não teres ligações. No meu caso é bastante profundo e depois todas as coisas vêm daí: a infidelidade..."

Os rumores de que o rapper traiu Beyoncé correm na imprensa cor-de-rosa desde 2013 e intensificaram-se com as mensagens presentes no último álbum, "4:44". Numa das faixas, Jay-Z fala sobre o casamento e pede mesmo "desculpa" à mulher.

Nesta entrevista ao New York Times, Jay-Z falou sobre como os problemas no casamento com Beyoncé quase levaram o casal ao divórcio. O mais difícil, sublinhou, foi ver a "dor" que causou no rosto da mulher.