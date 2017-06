Tito Paris nasceu em Cabo Verde, no seio de uma família dedicada à música. Aprendeu os primeiros acordes na guitarra com a irmã. Recebeu a influência de músicos como o clarinetista Luís Morais e o pianista Chico Serra. Aos 19 anos, ruma a Lisboa, para integrar a banda “A Voz de Cabo Verde”.

Cedo começa a conquistar o seu espaço, ao acompanhar músicos como Bana, Dany Silva, Paulino Vieira, Paulo de Carvalho, Celina Pereira e Vitorino. Aos poucos, torna-se num dos maiores embaixadores da música de Cabo Verde em Portugal.

2017 fica ainda marcado pelo regresso de Tito Paris aos discos, com o lançamento do álbum “Mim ê Bô” que conta com a participação especial do falecido rei da morna Bana, com Boss AC e o músico brasileiro Zeca Baleiro.

