A fadista Raquel Tavares é a próxima convidada do Estúdio 24, este domingo, dia 2 de abril.

Raquel Tavares vai apresentar o novo álbum “Raquel”, no dia 21 de abril, no Coliseu de Lisboa e, no dia 22 de abril, no Coliseu do Porto.

“Raquel”, produzido por Fred Pinto Ferreira, João Pedro Ruela e Tiago Bettencourt, tem 12 canções e junta Caetano Veloso, Mallu Magalhães, Rui Veloso, António Zambujo, Miguel Araújo, Jorge Cruz e Tiago Bettencourt, a nomes incontornáveis como Alfredo Marceneiro e Pedro Homem de Mello, passando por João Dias, Carlos Rocha ou Arlindo de Carvalho.