O cantor George Michael morreu no dia de Natal. Nos últimos dois anos, depois de uma pneumonia o ter atirado para o coma durante três semanas, o músico teve uma vida mais recolhida. Pertencem à Splash News aquelas que se julgam ser as suas últimas imagens.

As fotografias foram tiradas a 14 de setembro quando jantava com amigos num restaurante em Oxfordshire.

'Last pictures' of George Michael show reclusive star dining with friends https://t.co/cDt4pFfLf6 pic.twitter.com/hJX35kHxSG — Daily Mirror (@DailyMirror) 26 de dezembro de 2016

No início deste mês, foi anunciado que o produtor e compositor Naughty Boy estava a trabalhar com Michael num novo álbum.

Michael estava a preparar um filme sobre a sua vida para a produtora Showtime, com data de estreia prevista para março do próximo ano. Num post no Facebook com cerca de dois meses, o músico mostrava-se entusiasmado com a descoberta de imagens "incríveis" e "inéditas" para este documentário.

No Twitter, o último post do cantor data do fim de setembro. Na mensagem que partilhou estava uma referência ao novo videoclip da música "Freedom! 90", que no 26º aniversário do lançamento do tema. No tema original, o videoclip juntou as top models Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Naomi Campbell. Agora, o tema foi renovado com a nova geração de super modelos Adriana Lima, Joan Smalls, Anna Ewers, Irina Shayk e Taylor Hill. Na mensagem, George Michael dizia: "Divirtam-se, isto é especial".