O cantor porto-riquenho Ricky Martin adiou para 9 de junho o concerto de Lisboa, inicialmente previsto para 12 de maio no palco do Meo Arena, anunciou a organização esta quinta-feira.

Ricky Martin foi forçado a alterar as datas dos seus concertos em Portugal e Espanha, com a promessa de proporcionar um espetáculo ainda mais ‘caliente’, vibrante e frenético”, refere o comunicado da organização do espetáculo.