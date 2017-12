Salvador Sobral já deixou a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde se encontra internado na sequência de um transplante.

O jovem músico português passou para os Cuidados Intermédios, de acordo com o comunicado divulgado neste domingo, véspera de Natal, na sua página no Facebook.

Na mesma atualização sobre o seu estado de saúde, há ainda a indicação de que a recuperação de Salvador Sobral "será longa", apesar de estar "a evoluir de forma muito positiva".

O músico, que venceu o último festival Eurovisão da canção, foi submetido no passado dia 8 a um transplante cardíaco.

Na conferência de imprensa, realizada no dia seguinte, a equipa que operou o músico disse que a recuperação será demorada, o que é normal neste tipo de transplantes, mas que o músico “vai ter uma vida completamente normal” se tudo correr bem.

Salvador Sobral anunciou em setembro que iria fazer uma pausa na carreira, por motivos de saúde e por tempo indeterminado.

A vitória no festival Eurovisão da Canção, que venceu com uma canção escrita pela irmã, Luísa Sobral, deu maior visibilidade nacional e internacional a um músico que conta com vários anos de carreira.

Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral participou em dois concursos televisivos de talento, na infância e na adolescência, estudou Psicologia, mas um Erasmus em Espanha fê-lo trocar essa via pela música.

No ano passado editou o álbum de estreia, "Excuse me", no qual cruzava referências de uma vida, do jazz de Chet Baker aos clássicos brasileiros de Dorival Caymmi.

Este ano, já depois de ter ganhado o festival Eurovisão, Salvador Sobral lançou o projeto Alexander Search, em parceria com o pianista Júlio Resende, em torno da poesia de um dos heterónimos de Fernando Pessoa.