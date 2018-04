O músico David Fonseca edita a 25 de maio o álbum "Radio Gemini", numa altura em que cumpre 20 anos dedicados à música, revelou a editora Universal.

O último álbum de originais de David Fonseca remete para 2015, quando saiu "Futuro Eu", com canções em português.

Em 2017, lançou "Bowie70", um álbum de homenagem a David Bowie, no qual interpreta temas do autor britânico ao lado de mais de uma dezena de convidados, como Rui Reininho, Camané, António Zambujo, Márcia e Rita Redshoes.

Também no ano passado, a antecipar a edição de "Radio Gemini", o músico lançou o tema "Get Up".

Nascido em Leiria em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer na música através dos Silence 4, que se estrearam em 1998 com o álbum "Silence becomes it".

A carreira a solo lançou-se em 2003 com o álbum "Sing me something new", seguindo-se outros cinco discos de originais, um álbum ao vivo e várias edições de canções de natal, para fãs.

David Fonseca tem dispersado o trabalho criativo com outros autores, ao integrar o coletivo Humanos, ao compor para Sérgio Godinho e ao participar num espetáculo de tributo a Leonard Cohen.

Em 2012, editou o livro de fotografia "Right here, right now".

A nova digressão, já com inéditos de "Radio Gemini" começará a 26 de maio no Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra), seguindo-se concertos a 29 de maio no Convento São Francisco (Coimbra), a 09 de junho na Casa da Criatividade (São João da Madeira) e a 16 de junho no Cine-Teatro Louletano (Loulé).