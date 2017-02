Zeca Afonso morreu há 30 anos. A propósito da efeméride, o Ministério da Cultura afirma ser “importante a preservação” do património fonográfico de José Afonso e disse que está a “apurar o paradeiro das gravações”.

“O gabinete do ministro da Cultura foi informado do interesse na salvaguarda da obra discográfica de Zeca Afonso por parte da Associação José Afonso, nomeadamente das ‘masters’ que pertenceriam à Movieplay [Portuguesa]”, declarou à Lusa fonte oficial.

A mesma fonte acrescentou que, “em primeira linha”, o ministério quer “apurar o paradeiro das gravações” e “só depois se poderá decidir o que fazer”.

“Apesar de não nos ter sido solicitada qualquer intervenção, consideramos importante a preservação deste património fonográfico, e estamos a tentar obter mais informação com vista ao esclarecimento do processo através do Museu Nacional da Música”, rematou a mesma fonte.