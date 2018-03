Anselmo Ralph apresenta o espectáculo da sua nova tour "Um em um milhão" dia 21 de Abril no Campo Pequeno em Lisboa. Antes, já este domingo, vai estar no Estúdio 24 da TVI24.

Com o arranque da nova tour, o artista surge com novas roupagens dos seus grandes sucessos, uma nova imagem e com alguns duetos.

Algumas novidades têm vindo a ser dadas a conhecer ao público, pelo próprio cantor, através das suas redes sociais. Nova imagem, o vídeo do tema Não posso (com Dj Dias Rodrigues) e até um dueto com o artista internacional, Enrique Iglésias, são apenas alguns exemplos do que o artista preparou para surpreender os fãs.

Se quiser assistir ao concerto na TVI no próximo domingo, inscreva-se aqui: