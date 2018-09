A Ala dos Namorados estará em palco no próximo programa Estúdio 24, no próximo dia 30 de setembro. A banda, que assinala 25 anos de carreira com um concerto dia 3 de outubro no Coliseu de Lisboa, vai recordar os seus muitos êxitos num concerto exclusivo para os fãs.

No concerto do Coliseu, o concerto contará com várias participações especiais, como António Zambujo, Carlão, Rui Veloso ou Shout e será uma oportunidade para reunir em palco a formação original da banda num momento irrepetível. A Nuno Guerreiro e Manuel Paulo, juntar-se-ão João Gil e Moz Carrapa, naquele que será um dos momentos mais marcantes do concerto.

