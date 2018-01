O fisco espanhol requereu ao Ministério Público para acusar a cantora colombiana Shakira de fraude fiscal, que terá cometido entre 2011 e 2014, noticiou este domingo o jornal La Vanguardia.

A administração fiscal espanhola apresentou este pedido em finais do ano passado, argumentando que a intérprete "Waka Waka" deveria ter declarado a maior parte dos seus rendimentos no mundo, na medida em que residiu nesse período em Espanha, segundo o jornal espanhol.

Shakira, casada com o futebolista do Barcelona Gerard Piqué, está em digressão e atua em Lisboa, no Altice Arena, a 28 de junho, seguindo para Espanha, onde tem previsto atuações em Bilbau e Madrid.

O Ministério Público deve agora decidir se dá seguimento às acusações, segundo noticia a agência France Presse, que adianta se a acusação vier a ser formalizada a cantora arrisca-se a uma pena de dois anos de prisão.

Segundo o La Vangardia, que cita fontes próximas do processo, o caso refere-se a “várias dezenas de milhões de euros”.

A France Presse contactou a administração fiscal espanhola, que se recusou a fazer qualquer comentário ou declaração.

Segundo disseram ao jornal de Barcelona fontes próximas da cantora, a questão "deve-se a uma diferença de critérios e não de fuga ao fisco", acrescentando que se trata de um "diferendo técnico", e que Shakira está pronta a resolver.