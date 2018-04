O DJ Avicii foi encontrado morto, em Omã, aos 28 anos, avança o TMZ. Não se sabem quais as causas da morte.

Em comunicado, o representante do músico revela que o DJ foi encontrado morto durante a tarde desta sexta-feira.

"É com profunda tristeza que anunciamos a perda de Tim Bergling, também conhecido como Avicii. Foi encontrado morto em Muscat, Oman, esta sexta-feira à tarde. A família está devastada e pedimos que respeitem a sua privacidade neste momento difícil. Não serão prestadas mais declarações", pode ler-se no comunicado.

Avicii, um dos DJ's mais famosos do mundo, tinha-se afastado da música aos 26 anos para fazer uma pausa para se dedicar a si mesmo. Regressou em 2017 com o AVĪCI, onde colaborou com músicos como AlunaGeorge, Rita Ora, Sandro Cavazza e Billy Raffoul, entre outros.

Em 2016, coube a Avicii encerrar o Palco Mundo do Rock in Rio. Perante 47 mil pessoas, o DJ apresentou os hits próprios, como “Wake Me Up” ou “Addicted to You”, e ‘remixes’ de outros artistas durante uma hora e meia.

Entre os sucessos que lhe deram nome e credibilidade estão, por exemplo, “Wake me up”, com mais de um milhão de visualizações no YouTube.