Os Xutos & Pontapés vão atuar a 29 de junho no festival Rock in Rio Lisboa (RiR), no Parque da Bela Vista. A notícia surge no dia em que a banda apresentou uma nova música, "Fim do Mundo". A apresentação aconteceu através de um vídeo em direto no Facebook.

O grupo português volta a pisar o Palco Mundo - o maior do festival - onde já atuou em todas as sete edições anteriores do RiR, juntando-se este ano aos The Killers, The Chemical Brothers e James.

Em janeiro, os Xutos & Pontapés anunciaram que iriam manter-se no ativo, algumas semanas depois da morte do guitarrista Zé Pedro. Para este ano estão já marcados vários concertos e a edição de um novo álbum, do qual fará parte o tema "Fim do mundo", revelado hoje.

Prestes a celebrar 40 anos de carreira, os Xutos & Pontapés são a mais duradoura banda rock portuguesa - e uma das mais acarinhadas pelos portugueses -, tendo dado o primeiro concerto a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

Quando anunciaram a continuidade do grupo, os Xutos & Pontapés referiram que queriam editar este ano um novo álbum, com músicas novas, nas quais ainda participou o guitarrista Zé Pedro.

"Puro", o mais recente álbum dos Xutos & Pontapés, é de 2014.

Em 2017, divulgaram os temas "Alepo", cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, e "Sementes do impossível" para um filme de Joaquim Leitão.

Zé Pedro morreu a 30 de novembro aos 61 anos. O último concerto no qual participou foi a 04 de novembro, no Coliseu de Lisboa, que fechou a digressão de 2017.

Dos Xutos & Pontapés fazem parte Tim (vocalista e baixista), Kalú (baterista), João Cabeleira (guitarrista) e Gui (saxofone).

O Rock in Rio Lisboa cumprirá a oitava edição nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho no Parque da Bela Vista, onde tem ocorrido nos anos pares desde 2004.

O cartaz conta com nomes como Muse, Bruno Mars, Katy Perry, Haim, Jessy J, Ivete Sangalo, Agir e Diogo Piçarra.