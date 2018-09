Era uma mensagem cheia de boas intenções, mas rapidamente se tornou numa longa discussão no Twitter. A banda de Bono Vox quis agradecer aos fãs lusos a recetividade que teve no primeiro concerto em Portugal mas, apesar de publicar uma foto onde se pode ler Portugal, na legenda agradeceu ... a Lisboa e com gralhas nos nomes de Fernando Pessoa e José Saramago.

"Abençoada Lisboa, a cidade que nos deu Ronaldo, Eusébio, Fernando Pessoa, António Guterres e José Saramago", escreveram os U2.

E os fãs não perdoaram as gafes.

No Twitter, são já vários os comentários onde, quase como numa verdadeira aula de história para iniciantes, tentam explicar a Bono e companhia que Ronaldo nasceu na ilha da Madeira, Eusébio em Moçambique e José Saramago na Azinheira.

Ronaldo, born in Madeira, 970km from Lisbon Eusébio, born in Maputo, 8370km from Lisbon Saramago, born in Azinhaga, 100km from Lisbon. — Marco Castanho (@MPontoCastanho) 17 de setembro de 2018

A banda irlandesa atuou este domingo na Altice Arena e volta hoje a palco perante o público português. A banda mítica trouxe as canções do novo álbum, muita música misturada com as novas tecnologias em palco a marcar o regresso do grupo a Portugal.

Os bilhetes estavam há esgotados há meses.