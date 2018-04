Com mais de 50 anos de carreira, e a comemorar este ano outros 50 pela primeira participação como representante de Portugal no Festival da Eurovisão, Carlos Mendes, uma figura bem conhecida do publico Português, apresenta-nos um álbum com os seus grandes êxitos revisitados, com o titulo de "Festa da Vida"

Venha participar nesta Festa da Vida, domingo, dia 22 de Abril, 16:00 nos estúdios da TVI24 e ouvir os grandes êxitos de Carlos Mendes.