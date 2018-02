Com uma carreira a solo de 12 anos, e após o lançamento do seu mais recente CD "Viviane canta Piaf", 2018 é o ano em que Viviane leva aos palcos o espetáculo com o mesmo nome, em jeito de homenagem à grande cantora francesa Edith Piaf.

Temas como “La vie en rose“, “Padam Padam“, “Non rien de rien”, “Sous le ciel de Paris”, “Milord” ou “Mon Dieu”, entre outros, integram um espetáculo repleto de emoção e de algumas surpresas, em que Viviane irá conduzir o público aos longínquos anos 40-50 num ambiente bem parisiense.

