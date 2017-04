"ALTAR" é o novo álbum dos GIFT, lançado mundialmente no dia 7 de abril, produzido por Brian Eno e misturado por Flood. Um disco de 10 canções, intemporais. Feitas durante dois anos. Pensadas ao longo de três. Sonhadas ao longo de vinte e dois.



Um disco que, ao vivo, se transforma num espetáculo que retrata todas as emoções vividas ao longo deste processo e que convida o público a dançar, vibrar. A pensar e sobretudo a celebrar o presente, vivendo-o. Um projeto de vida que se realiza em 2017.



Mesmo no arranque da digressão, os Gift passam pela TVI e TVI 24 no próximo dia 16 de abril, domingo, para apresentar alguns dos novos temas ao vivo. Nomeadamente, os três primeiros singles: a hipnotizante “Love Without Violins” na voz de Sónia Tavares e Brian Eno, a vibrante e altamente dancável “Clinic Hope” e o mais recente Big Fish.



A digressão de apresentação de “ALTAR” tem já datas confirmadas para abril e maio, passando um pouco por todo o país: começa em Alcobaça e passa por várias cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, entre muitas outras.



