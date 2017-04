O grupo HMB e os músicos Virgul e Carlão vão atuar em setembro no festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro, de acordo com o cartaz revelado pelo evento.

O Rock in Rio decorrerá de 15 a 17 e de 21 a 24 de setembro no Rio de Janeiro e o concerto dos artistas portugueses está marcado para o dia 17 no palco Sunset.

Os HMB, grupo de inspiração R&B e pop, editaram em fevereiro o terceiro álbum de originais, intitulado "Mais", que inclui as participações da fadista Carminho, do ‘rapper’ brasileiro Emicida e de DJ Ride.

O festival brasileiro vai juntar ainda no mesmo palco Virgul e Carlão, que seguiram percursos paralelos noutros grupos e em nome próprio depois do fim dos Da Weasel. Virgul edita este ano o primeiro álbum a solo, enquanto Carlão prossegue a apresentação ao vivo do álbum "Quarenta" (2015) e do EP "Na Batalha" (2016).

O Rock in Rio, no Rio de Janeiro, tem já anunciados concertos em três palcos - Palco Mundo, Sunset e Street - e estes são os três artistas portugueses revelados, tal como aconteceu em edições anteriores.

No palco Sunset estão previstos concertos, por exemplo, de Nile Rodgers & Chic, Sepultura, Ceelo Green, Ney Matogrosso com Nação Zumbi e Miguel.

The Who, Lady Gaga, Pet Shop Boys, Justin Timberlake, Aerosmith, Guns N' Roses, Red Hot Chilli Peppers, Bon Jovi, Def Leppard, Incubus e The Offspring são alguns dos artistas que vão passar pelo Palco Mundo.

Em 2018, o Festival Rock in Rio Lisboa acontecerá em Lisboa.