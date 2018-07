Elisa Rodrigues, uma das vozes mais promissoras do jazz em Portugal, atua no Estúdio 24 no próximo domingo, dia 8 de julho.

A cantora vem apresentar os temas de “As Blue As Red", o aguardado primeiro álbum de originais, que foi editado em maio.

O segundo single, “Vai Não Vai”, estreia no Estúdio 24 o seu vídeo, realizado por André Tentugal (We Trust).

O novo disco foi produzido por Luísa Sobral e apresenta 11 canções, das quais 10 originais, assinadas por Elisa Rodrigues, Pedro da Silva Martins, Luísa Sobral e Joana Espadinha.

“As Blue As Red” segue-se ao disco de versões lançado com Júlio Resende, “Heart Mouth Dialogues”, em que a cantora interpretou temas de Bill Withers, Arthur Hamilton, dos Beach Boys, Police ou Nirvana, e à colaboração com os These New Puritans no álbum e digressão de “Field Of Reeds”, que a levou a pisar alguns dos maiores palcos mundiais, entre os quais o Barbican Centre e o Hollywood Bowl.

Inscreva-se para assistir a este concerto através do formulário.