A familia TMAX passou a contar agora com a TMAX SX Sport Edition, um modelo mais exclusivo e dinâmico.

Equipada com um escape Akrapovič que salienta a sua qualidade e exclusividade, esta emblemática maxi scooter foi concebida para proporcionar a experiência de condução desportiva mais emocionante. Uma placa protetora em carbono e o logótipo especial no escape confirmam a especificação topo de gama do modelo e, com o seu som distinto e acabamento de elevada qualidade.

A TMAX SX Sport Edition está também equipada com um vidro desportivo e suporte para chapa de matrícula que acentua as linhas desportivas e agressivas da carenagem aerodinâmica estilo moto. Aliado ao aspeto inspirado nas corridas e ao som emocionante do seu escape.

Tal como acontece em todos os restantes modelos da família desta scooter da Yamaha, a TMAX SX Sport Edition beneficia de um quadro leve em alumínio com sofisticadas suspensões dianteiras invertidas e suspensão traseira tipo biela que lhe confere uma notável condução ágil desportiva com uma estabilidade extraordinária.

O seu D-MODE de 2 níveis permite ao condutor trocar os modos de funcionamento do motor e adaptar-se a diferentes situações, e o sistema de controlo de tração (TCS) e ABS garantem que cada condutor pode desfrutar de controlo total quando conduz em diferentes superfícies de estrada.

Painel de instrumentos TFT sofisticado com um ecrã TFT monocromático de alta qualidade com informações abrangentes sobre velocidade, rpm, consumo de combustível e mais, e uma ignição sem chave "Smart Key" que permite o controlo remoto, enquanto o sistema de bloqueio do descanso central adiciona outro elemento no combate aos roubos.

O seu sistema My TMAX Connect permite aos proprietários acederem a informações sobre a localização da scooter e ativar ou desativar o bloqueio do motor, bem como acesso ao perímetro virtual e funcionalidades de gestão antirroubo.

Com acabamento numa sofisticada cor da carenagem Matt Silver e equipada com suspensões dianteiras tipo moto de cor dourada, bem como rodas com jantes azuis, a TMAX SX Sport Edition eleva a experiência MAX a outro nível entre as scooters desportivas.