A BMW anunciou o lançamento neste ano da nova geração do X4, modelo que se juntará ao lançamento do X2 e à produção do X7.

A marca alemã assumiu, por isso, que 2018 será “o ano do X” com tantas novidades entre os vários SUV da BMW.

“Neste ano lançaremos um novo BMW X4 e prolongaremos o leque da nossa gama X, a começar pelo incrivelmente cool X2 na primavera. Neste ano, o efusivamente antecipado X7 entrará em produção na fábrica de Spartanburg.”

As revelações foram feitas pelo membro da direção da BMW AG responsável pelas Finanças, Nicolas Peter, no salão automóvel de Detroit, segundo comunicado de imprensa veiculado pelo «Motor1.com».