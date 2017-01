Drama no arranque do Mundial de Ralis. O espectador atingido pelo Hyundai i20 WRC de Hayden Paddon na primeira especial do Rali de Monte Carlo perdeu a vida.

A organização não confirmou ainda a morte do espectador que se encontrava em zona interdita, mas a autarquia local afirmou que se encontrava em paragem cardíaca quando foi transportado ao hospital e testemunhas asseguraram que faleceu no local.

O espectador foi atingido pelo carro, quando Hayden Paddon perdeu o controlo do Hyundai i20 WRC, vendo-se depois cair do morro, quando o i20 WRC capotava.

“Estávamos a dez metros da especial. Vimos alguém a colocar uma Go Pro na estrada e ir até um metro do asfalto”, relatou uma testemunha em declarações ao belga DHnet. “Todos gritamos, dizendo-lhe para não ficar lá. Quando Hayden Paddon chegou, o carro escorregou e bateu na encosta. O indivíduo ficou esmagado pelo carro, antes de voar e cair de cabeça para baixo na estrada”, acrescentou.

A mesma fonte revelou que um bombeiro tentou reanimar o espectador, mas sem sucesso. “Ele ainda tinha pulso durante um minuto, mas depois nada”, lamentou, criticando a demora dos meios de socorro: “A ambulância demorou um tempo incrível para lá chegar. Ficamos mais de vinte minutos à espera da ambulância. Quando lá chegaram ele estava morto há muito tempo”.

A primeira classificativa foi anulada e a segunda começou com quase 20 minutos de atraso, com Thierry Neuville a ser o mais rápido, batendo por 7,8 segundos Sebastien Ogier, agora ao volante de um Ford Fiesta WRC da M-Sport.