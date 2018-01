Os fãs incondicionais (e endinheirados) de ralis não vão querer perder esta oportunidade. No dia 23 de fevereiro, na Race Retro Competition Car Sale, e sob alçada da Silverstone Auctions em Warwickshire, será leiloado um carro muito especial: um Ford Focus WRC de 1999, conduzido pelo lendário piloto Colin McRae em quatro rondas do Campeonato Mundial de Ralis desse mesmo ano.

"Peça a qualquer um para nomear um piloto de ralis. O primeiro nome que vem à mente é invariavelmente Colin McRae. Ele sempre foi um favorito entre os fãs da modalidade, mas o seu sucesso incrível também o transformou num nome familiar", explicou Adam Rutter, especialista em carros clássicos da Silverstone Auctions. "É uma honra apresentar este Ford Focus WRC que pertenceu a Colin McRae no Race Retro Competition Car Sale. A atmosfera no nosso leilão será eletrizante e é evidente que esperamos muitas licitações", concluiu.

Hoje em dia, o carro pertence a uma equipa privada que o utilizou em eventos nacionais por toda a Europa, o último dos quais foi o Rallye National de la Lys em França em 2017. O comprador do Focus também receberá o Livro de Ouro da FIA e o passaporte técnico original do WRC. O valor do veículo está estimado entre os 137 400 e 160 mil euros.