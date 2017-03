Os ataques do presidente dos Estados Unidos ao México quase fez uma vítima colateral: o Rali do México.

Mais do que as promessas de construir um muro na fronteira, Trump expressou o desejo de impor restrições ao trânsito de pessoas e bens entre o país e o México, afetando a terceira prova da temporada do WRC.

O Peso mexicano teve uma queda vertiginosa face ao Dólar, resultando numa subida dos custos para os organizadores do Rali do México,que colocou em causa a sua realização.

“A questão de Trump fez com que a moeda desvalorizasse 40 por cento numa semana. A maioria das coisas que usamos (no rali) vem dos Estados Unidos, por isso de repente ficaram muito mais caras”, explicou o diretor de prova, Patrick Suberville.

“O governo ajudou-nos. Souberam que estávamos com dificuldades e auxiliaram-nos a levar por diante o rali”, concluiu.

Quanto à prova, Kris Meeke garantiu a primeira vitória da Citroen na temporada de 2017 e Sebastien Ogier, segundo, passou para a liderança do Mundial de Pilotos.