“O condutor de carrinha familiar é um cliente importante para o nosso negócio e tem-no sido desde há anos. A nova V60 honra essa tradição, mas também a leva mais longe”, afirma o presidente da volvo Cars.

Assim apresenta Hakan Samuelsson a nova Volvo V60, numa atualização da marca sueca da sua tradição nas carrinhas familiares.

A V60 partilha com o XC60 e alguns modelos da gama 90 a plataforma Scalable Product Architecture, assim como os sistemas de segurança como o City Safety (com tecnologia de travagem automática) reconhecendo potenciais objetos de colisão como, peões ou ciclistas, ou o sistema Pilot Assist na assistência à condução.

Às habituais motorizações T5 e T6 a gasolina e D3 e D4 a diesel, juntam-se agora duas versões híbridas plug-in a gasolina: o T6 Twin AWD de 340 cv de potência combinada e o T8 Twin AWD de 390 cv.

A nova V60 é o primeiro Volvo do segmento a oferecer o serviço de subscrição Care by Volvo estreado com o XC40 permitindo o aluguer do carro em vez da compra.

As primeiras entregas estão previstas para o último quadrimestre deste ano.