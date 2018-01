A Volkswagen já tinha anunciado que irá produzir um veículo totalmente elétrico para atacar a subida a Pikes Peak.

A marca alemã anunciou agora que será Romain Dumas a tentar bater o recorde da «subida às nuvens» (tradução livre do cognome inglês «Race to the clouds») em modo elétrico – em concreto, no primeiro carro totalmente elétrico da marca, que regressa a Pikes Peak 30 anos depois.

Dumas já ganhou a história subida a Pikes Peak três vezes e tem também no currículo a experiência de um Mundial de Endurance (WEC) que ganhou em 2016 com o Porsche de tecnologia híbrida.

“O Pikes Peak International Hill Climb é um grande desafio porque cada piloto só tem uma tentativa”, afirma Dumas garantindo “muita fé na Volkswagen Motorsport”, pois “a equipa está muito motivada”.

Com o objetivo de ter duas dezenas de modelos totalmente elétricos em 2025, marca de Wolfsburgo quer, segundo afirma Sven Smeets, aproveitar esta subida aos 4.302 metres de altitude para “demonstrar a eficiência das futuras baterias e tecnologia num ambiente competitivo”.

“Um desafio adicional é o facto de a pista de Pikes Peaks ser uma estrada normal, onde quer o tempo quer as condições da estrada estão frequentemente sujeitas a mudanças”, acrescenta o diretor da Volkswagen Motorsport.

Dumas aponta que “há uma grande vantagem em ter um carro elétrico” porque “a potência mantém-se constante no total dos 20 km de estrada”. “Em contraste, os veículos com motor de combustão perdem uma quantidade significativa de potência com o ar rarefeito da montanha”, explicou o francês recordando as suas participações anteriores.

“Estou ansioso por poder pilotar desde o princípio a 2.862 metros até ao final com a potência total pela primeira vez”, admite Dumas, que já recebeu o testemunho de Jochi Kleint para a corrida do dia 24 de junho.