A Volkswagen anunciou o seu programa de novidades e lançamentos para 2018 e a confirmação do T-Cross e de um novo elétrico a revelar estão entre os destaques para este ano que agora começou.

O ano da VW começará, todavia, com o lançamento do Up! GTI. Na sequência do estudo T-Prime GTE surge a terceira geração do Tiguan com o novo Allspace de sete lugares a chegar na primavera.

O novo T-Cross vai aumentar a escolha SUV da VW em 2018. As motorizações daquele que será o SUV mais pequeno da marca alemã ainda estão por revelar, bem como as suas formas já conhecidas não serão ainda as finais – pois o concept descapotável Breeze apresentado [como no vídeo e na fotografia do artigo] deverá perder o lugar na produção para uma versão de lançamento de capota rígida.

A Volkswagen promete também um novo quarto membro na família dos elétricos que se juntará aos modelos I.D., I.D. Buzz e I.D. Crozz. E não será o protótipo com que o fabricante germânico irá regressar a Pikes Peak...