O dieselgate obrigou a Vokswagen a comprar de volta 350 mil veículos nos Estados Unidos que o fabricante alemão foi depositando em parques que atingem dimensões gigantes.

O escândalo das emissões foi tremendo; as consequências assumem também proporções enormes.

A recompra dos 350 mil veículos custou 7,4 mil milhões de dólares (cerca de 6 mil milhões de euros).

E o espaço que tantos veículos ocupam não fica atrás nos adjetivos. A VW instalou os carros do dieselgate em 37 parques nos EUA e a dimensão do problema ainda com a resolução em curso é agora vista do céu num dos seus exemplares.

A «BBC» publicou um vídeo na rede YouTube mostrando um destes parques, localizado em Victorville, na Califórnia. A agência Reuters fotografou-o.

Ao apelidado “cemitério» da VW vamos chamar-lhe «purgatório» para estes veículos entre o céu e o inferno, pois um porta-voz da marca diz que estão lá colocados numa situação “interina” e que são inspecionados de “forma rotineira”.

Designações à parte, a dimensão dos carros do dieselgate à espera (de serem revendidos depois de arranjados) é gigante, como se pode ver pelas imagens.

