A terceira geração do Volkswagem Touareg será oficialmente apresentado no dia 23 de março, mas enquanto aguarda o evento a marca alemã fez questão de revelar o design do novo SUV em vídeo.

Ainda vestido com (poucas) camuflagens, o novo Touareg circulou pelas sinuosas estradas espanholas.

Construído sob a plataforma MLB já utilizada no Audi Q7 e no Porsche Cayenne, o novo Touareg deve ser um pouco maior que o modelo antecessor (+6 cm de comprimento e +2,5 cm de largura).

De resto, nota de destaque para o sistema infotainment. O 'Cockpit Innovision', apresenta uma das maiores instrumentações digitais da categoria: um ecrã de 28 polegadas.