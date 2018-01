Revelado ao público no outono passado, o novo Volkswagen Polo GTI R5 (baseado na sexta geração do Polo) não demorou a encontrar clientes. A marca alemã anunciou na terça-feira os primeiros quinze compradores e na lista constam vários nomes conhecidos do mundo dos ralis e do ralicrosse.

"Estamos extremamente satisfeitos com o 'feedback' positivo que recebemos do nosso R5", admitiu Sven Smeets, diretor da Volkswagen Motorsport. “A procura é enorme, provoca-nos uma enorme satisfação e uma motivação adicional para entregar às equipas o melhor carro de ralis", sublinhou.

Sabe-se que o Polo GTI R5 será entregue a um cliente em Portugal, desconhecendo-se ainda a identidade deste.

Um carro de ralis… com certeza

Momentaneamente afastada do WRC, a Volkswagen tem no Polo GTI a aposta certa para o WRC2 (com equipas privadas). O raio-x ao modelo não deixa margem para dúvidas: motor quatro cilindros 1,6 litros turbo que debita 272 cv e um binário máximo de 400 Nm. Vai dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos.